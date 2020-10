Achillessehnenverletzung bei Linksverteidiger : Auch Hartherz fällt bei Fortuna aus

Düsseldorf Das Lazarett von Fortuna Düsseldorf vergrößert sich weiter. Nun hat es auch Florian Hartherz erwischt. Der Linksverteidiger fällt bis auf Weiteres mit einer Achillessehnenverletzung aus. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Mit Hiobsbotschaften kennen sie sich bei Fortuna in dieser Saison ja bereits aus. Am Dienstag kam die nächste: Florian Hartherz muss pausieren. „Florian Hartherz hat sich im Auswärtsspiel bei Hannover 96 eine Achillessehnenverletzung zugezogen. Das haben Untersuchungen von Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker und Fortunas Radiologie-Partner radios ergeben. Hartherz wird bis auf Weiteres nicht am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen können“, teilte der Klub mit.