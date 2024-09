Sprint nach dem Tor zum 2:2 So wütend ist Fortuna-Sportdirektor Weber über Flitzer beim Rheinderby

Ein paar deutliche Worte gab Weber dem ungebetenen Gast aus den eigenen Fanreihen dennoch mit auf den Weg, als dieser gerade an der Bande vor der Gegengeraden angekommen war. Doch die große Frage blieb eine andere: Warum griff der Ordnungsdienst in der Arena nicht schon auf dem Rasen ein, sondern ließ erst den Sportdirektor für sich arbeiten, um den Flitzer dann außerhalb des Platzes in Ruhe abführen zu können?