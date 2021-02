Alarm bei Fortuna : Feuerwehr mit Großaufgebot in der Arena

Alarm an der Arena. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf In der Düsseldorfer Arena ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Gegen 12.15 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst – während eines Video-Interviews mit Fortuna-Profi Marcel Sobottka. Daraufhin mussten alle das Gebäude verlassen. Was die Rettungskräfte festgestellt haben.

Irgendwie passte es ins Bild: Bei Fortuna ging der Alarm an. Gegen 12.15 Uhr war in der Arena im Stadtteil Stockum das Warnsystem angeschlagen. Daraufhin rückte die Düsseldorfer Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Zu dieser Zeit gab Marcel Sobottka gerade ein Video-Interview. Pressesprecher Tino Polster, Sobottka und weitere Beschäftigte mussten vorsorglich die Arena verlassen. Auch Sportvorstand Uwe Klein hatte das Aufgebot aus sicherer Entfernung beobachtet. Noch kurz zuvor saß er mit Uwe Rösler und Klaus Allofs zur Nachbesprechung des Auswärtsspiels bei Jahn Regensburg zusammen.

Nach einigen Minuten war allerdings schnell klar, dass kein Brand gelöscht werden musste. Ein kleines Teilchen war an der Sprinkleranlage in der Tiefgarage geplatzt. Dadurch strömte Wasser in dem Areal aus – und hatte für die Alarmierung gesorgt. Die Feuerwehr, so hieß es auf Anfrage unserer Redaktion, war mit insgesamt zwei Löschzügen, also 26 Einsatzkräften, vor Ort. Deren Arbeit war dieses Mal recht überschaubar. Die betroffene Zufuhr an der Leitung wurde abgesperrt und der Haustechniker informiert.

Die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf war dadurch nicht betroffen – und auch ansonsten hält sich die Zahl der Mitarbeiter, die an einem Sonntag vor Ort sind, in engen Grenzen. Nach dem 1:1 in Regensburg war das Team noch am Abend mit dem Flugzeug zurück in die Landeshauptstadt geflogen. Am Tag danach bittet Uwe Rösler außerhalb von englischen Wochen nur Spieler zum Training, die wenig oder gar keine Spielzeit bekommen hatten.

Am Montag ist komplett frei. Erst am Dienstag kommt die Mannschaft wieder zur regulären Trainingseinheit auf dem Gelände zusammen in Vorbereitung auf die Zweitliga-Partie gegen Hannover 96 am kommenden Sonntag. In der Arena dürften bis dahin alle Leitungen noch einmal überprüft sein.

(gic)