Zugang vom VfL Wolfsburg : Felix Klaus besteht Medizincheck bei Fortuna

Exklusiv Düsseldorf Felix Klaus vom VfL Wolfsburg hat nach Informationen unserer Redaktion den Medizincheck bestanden und wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Fortuna hat sich eine Kaufoption für den 28-jährigen Offensivspieler gesichert.

Um 16.15 Uhr ist Felix Klaus an der Kö 61 vorgefahren. Sein Ziel: das Cardio Zentrum Düsseldorf. In dem praktiziert Kardiologe Dr. Michael Berr. Der 38-Jährige zählt zum medizinischen Stab von Zweitligist Fortuna. Bei Berr hat Zugang Klaus einen Teil seiner medizinischen Untersuchungen absolviert. Nach knapp einer Stunde kam er wieder aus dem Gebäude und wurde von einem Mitarbeiter des Zweitligisten zum nächsten Termin chauffiert. Es standen unter anderem noch Untersuchungen bei Teamarzt Ulf Blecker auf dem Programm und natürlich die Vertragsunterschrift.

Klaus kommt mit der Empfehlung von viel Erfahrung im Fußballgeschäft zum Aufstiegsaspiranten. Wie unsere Redaktion aus gut informierten Kreisen erfuhr, hat Sportvorstand Uwe Klein schon lange an einer Verpflichtung des 28-Jährigen gebastelt. Klaus hat bei verschiedenen Vereinen schon mit etlichen aktuellen Fortunen zusammengespielt: Andre Hoffmann, Matthias Zimmermann, Edgar Prib, Kenan Karaman und Thomas Pledl. Das Risiko, dass Klaus sich nicht zurechtfinden könnte, ist also minimal. Die Vereinbarung mit dem VfL Wolfsburg beinhaltet eine Klausel, die es Fortuna ermöglicht, ihn fest zu verpflichten. Klaus hatte bei den Niedersachsen zuletzt keine Perspektive mehr, stand in den ersten Partien des Jahres nicht mal mehr im Kader.

Klaus war im Sommer 2018 von Hannover 96 in die Autostadt gewechselt. So richtig glücklich ist er dort indes nie geworden. In den zweieinhalb Jahren in Wolfsburg kam er nur auf 52 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer und drei Torvorlagen gelangen. Er war allerdings auch gleich zu Beginn seines Engagements verletzt.