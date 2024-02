Negativserie beendet Welcher Faktor für Klaus entscheidend für den Fortuna-Heimsieg war

Besonders erleichtert war Klaus darüber, dass die Düsseldorfer an diesem Spieltag keinen Rückstand aufholen mussten. Zu oft waren sie in den vergangenen Wochen, oft durch defensive Fehler, nur noch hinterhergelaufen. „Wir haben jetzt echt eine Scheiß-Serie gehabt, wenn man das so sagen kann. Wir haben einfach zu viele Gegentore gefressen und waren auch zu selten vorne“ – so zog der Rechtsaußen das Fazit für die vergangenen Spiele.