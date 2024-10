Felix Klaus nach 0:3-Pleite gegen HSV „Wir haben heute unser bestes Spiel gemacht“

Am Ende einer solchen Partie kommt die Frage aller Fragen auf. Woran hat es gelegen? Man fragt sich immer woran et jelegen hat? So auch nach der 0:3-Pleite von Fortuna gegen den Hamburger SV. Dabei ist die Antwort in diesem Fall einigermaßen simpel. Wer hinten nicht hundertprozentig sattelfest steht und vorne die Chancen nicht nutzt, geht eben auch mal wieder als Verlierer vom Platz. Und bleibt trotzdem Tabellenführer der 2. Liga.