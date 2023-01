Nach Irritationen um Laufzeit Felix Klaus klärt auf – so lange läuft sein Vertrag bei Fortuna

Das geht aber natürlich auch manchmal auf Kosten der Offensive. Und genau da lieferte Klaus in den vergangenen zwei Jahren bei Fortuna noch nicht das ab, wofür er im Januar 2021 geholt wurde. In 59 Partien gelangen ihm 17 Scorerpunkte. Es könnte sicher schlechter sein, damit trägt er aber auch nicht das Düsseldorfer Spiel, so wie es in der vergangenen Saison beispielsweise Khaled Narey eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Ich habe das mit dem Trainer bereits analysiert. Ich habe in den ersten zwölf Ligaspielen immer von Beginn an gespielt – das ist meine Marschroute“, sagt er. „Ich arbeite sehr viel für die Mannschaft – da ist es natürlich irgendwie schade, dass ich nicht den einen oder anderen Scorerpunkt mehr auf dem Konto habe.“