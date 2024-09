„Die gesamte Stadt kann stolz sein“ Fortuna feiert glücklichen Punkt im Derby gegen Köln wie einen Sieg

Diesen Eindruck teilte Klaus. „Wir haben uns vorgenommen, anders anzulaufen als sonst, was nicht ganz so gut geklappt hat. Dann haben wir ein paar Lücken gelassen, die man Köln nicht zugestehen darf. Deswegen war es glücklich, dass wir nicht höher als mit 1:2 in Rückstand lagen“, analysierte der Flügelspieler, der dann jedoch nochmal auf die von ihm angeführte Mentalität zu sprechen kam: „Hintenraus haben wir noch einmal Druck gemacht, und dann lag schon noch ein Tor in der Luft. Wir haben daran geglaubt, und der Punkt fühlt sich natürlich wie ein Sieg an.“