Wegen Baby-Alarm : Klaus könnte Fortunas Spiel in Darmstadt verpassen

Düsseldorf Felix Klaus wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater. Falls der Nachwuchs bis zum Wochenende wartet, würde die Geburt mit dem Spiel in Darmstadt kollidieren. Dann wäre die Entscheidung für ihn klar.

Laut Klaus kann es jederzeit soweit sein. Heute, morgen, übermorgen, aber auch erst am Sonntag. Das Problem: Am Samstag geht es für den Fortuna-Tross nach Darmstadt. Ob der Flügelspieler dabei sein wird, ist noch unklar. Klaus denkt aber, dass Trainer Uwe Rösler ihm bei einem Baby-Alarm am Wochenende keine Steine in den Weg legen würde. „Wir haben noch nicht drüber geredet. Aber ich denke, der Trainer würde das verstehen“, sagt er.