Klaus nach Tor und Vorlage „Gegen den HSV haben wir die sieben Punkte nicht vergeigt“

Die Formkurve von Felix Klaus zeigte schon seit längerem nach oben, doch so gut wie am Freitagabend beim 2:2 gegen den Hamburger SV war der 30-Jährige schon lange nicht mehr. Für beide Fortuna-Treffer zeichnete der Flügelspieler (mit-)verantwortlich; den ersten legte er Dawid Kownacki mit einer fein getretenen Ecke perfekt auf, den zweiten erzielte er nach einer raffinierten Kopfballverlängerung von Rouwen Hennings selbst – und zwar völlig abgezockt. Trotzdem reichte es am Ende nicht, um den HSV zu besiegen und in der Tabelle bis auf vier Punkte an ihn heranzurücken.