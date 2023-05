Zum Top-Spiel beim FC St. Pauli Diesen Spieler würde Fortuna-Trainer Thioune gern im Bus mitnehmen

Und dieser positive Trend hat sich nun bestärkt. Angreifer Hennings ist am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, allerdings waren da auch nur Übungen ohne direkten Körperkontakt dran, also vor allem im technischen Bereich. Ein echter Härtetest folgt erst am Freitag, sollte auch das für den 35-Jährigen nach seinem Eingriff am Meniskus kein Problem sein, „dann setze ich Rouwen auf jeden Fall in den Bus nach Hamburg“, wie es Thioune beschreibt.