„Kiezkicker“-Hype in Düsseldorf FC St. Pauli löst Riesen-Run bei Fortuna und ihren Fans aus

Am Donnerstag und Freitag erhalten viele Menschen Post von Fortuna. Elektronische Post, versteht sich – und die Reaktionen darauf werden sehr unterschiedlich ausfallen. Die einen werden sich freuen wie Bolle, die anderen sehr enttäuscht, vielleicht sogar sauer sein. Denn was Fortuna da in ihren Mails mitteilt, hat massiven Einfluss auf die Freizeitgestaltung der betroffenen Personen: Es sind die Antworten des Vereins auf die Bewerbung der Fans um Karten für das Zweitligaspiel gegen den FC St. Pauli am 27. Januar.