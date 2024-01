Nach 1:2-Pleite gegen St. Pauli Warum Fortuna auf diese Weise vom nächsten Schritt zu weit entfernt ist

Wenn man sich etwas vormachen möchte, dann blickt man auf das Ergebnis und kommt zur Feststellung, dass es eine enge Kiste gewesen ist. Die simple Wahrheit lautet jedoch: Der FC St. Pauli war beim 2:1-Sieg in Düsseldorf deutlich besser – und Fortuna weit davon entfernt, den Spitzenreiter der Zweiten Liga an den Rand einer Niederlage zu bekommen. Anders ausgedrückt: Die Gastgeber waren zumindest in diesem Aufeinandertreffen nicht gut genug.