Transatlantische Freundschaft Wieso beim historischem Pokalerfolg des FC Sao Paulo eine Fortuna-Flagge in der Kabine hing

Gegenseitige Besuche folgten, und die Anzahl der Reisenden wuchs in beiden Lagern immer weiter an. Über ein Dutzend Fortunen und Sao Paulinos nahmen mittlerweile die lange Reise über den Atlantik auf sich. Getragen wird die Fanfreundschaft jedoch auf Düsseldorfer und Sao-Paulo-Seite von deutlich mehr. So erzählte Micha Nord von einem „Gänsehaut-Moment“, als er beim Betreten eines Klubheims in Brasiliens einwohnerstärksten Stadt einen Fortuna-Dress prominent über der Bar hängen sah, obwohl er die Menschen dort noch nie zuvor gesehen hatte. Heute ist Fortuna dem 35-Jährigen zufolge der drittbekannteste deutsche Verein in ganz Brasilien.