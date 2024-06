Neuer Höhepunkt einer alten Freundschaft So laufen die Vorbereitungen für die Fortuna-Fantour nach Ipswich

Probleme, die sich lösen lassen, gerade mit der Erfahrung der beiden Veranstalter. Schwieriger war da schon die Bus-Situation. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass in der Ferienzeit die Busse in Deutschland so ausgelastet sind“, gibt Münsterberg zu. „Ansonsten fahren wir ja immer im Januar. So konnte unser Stammpartner Donell uns diesmal leider nicht helfen.“