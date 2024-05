Vor allem Spiel in Bochum betroffen So fies werden Fortuna-Fans bei Relegation abgezockt

Wer also bisher noch immer ohne Fahrschein ist, sollte sich sehr gut überlegen, ob er wirklich noch viel Geld in die Hand nehmen will oder nicht doch lieber in einer Fan-Kneipe in Düsseldorf mit Gleichgesinnten schaut und dann volle Kraft auf das Rückspiel in der Arena am Montag legt. Aber Vorsicht – auch dieses Spiel wird wieder zahlreiche Betrüger anziehen.