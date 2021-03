Fanfreundschaft mit Sao Paulo FC : Fortuna-Fans unterstützen Brasilien-Projekt

Düsseldorf Seit Jahren gibt es eine enge Fanfreundschaft zwischen Anhängern von Fortuna und den Dragoes da Real vom Sao Paulo FC. Durch die Corona-Krise befeuert sind die Lebensumstände in Brasilien prekär. Wie die Düsseldorfer versuchen zu helfen.

Manchmal schreibt das Leben seine eigenen Geschichten. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien . Der in der Fanszene sehr bekannte Micha Nord war zum Turnier mit Lars Pape angereist. Beide natürlich stilecht in Fortuna-Trikots gekleidet. Sie flanierten an der Copacabana und wurden plötzlich angesprochen. Ihr Gegenüber verkündete zur allgemeinen Überraschung, dass ihm „F95“ natürlich ein Begriff sei, weil er einige Zeit am Rhein gelebt habe. Der Beginn einer intensiven Freundschaft.

„Trotz Corona stehen wir weiterhin voll in Kontakt und tauschen uns aus“, erzählt Micha Nord. „Die Coronakrise hat Brasilien mit voller Wucht getroffen. Und auch unsere Freunde lässt die Krise nicht kalt. Bereits seit Monaten unterstützen sie, so wie viele andere Torcidas in Brasilien, Menschen in Not. Mit Essen, Care-Paketen und Klamotten werden regelmäßig ärmere Viertel in Sao Paulo abgefahren, und es wird geholfen, wo man nur kann. Auch Kinder sind hier oft unter den Notleidenden.“ Torcidas sind mit der Ultras-Bewegung in Europa zu vergleichen.