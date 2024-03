Bayer vor Halbfinale in der Kritik Darum sind Fortuna-Fans wütend über Ticketpreise im DFB-Pokal

Es ist so oder so ein Festtag für Fortuna. Der erste Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals nach 28 Jahren. Der kleine Schönheitsfehler – Gegner am 3. April ist ausgerechnet Bayer 04 Leverkusen, die wohl aktuell spielstärkste Mannschaft Europas. Doch gemäß dem unerschütterlichen Motto „Fortuna kann alles“ wird auch diese Hürde auf dem Weg ins Finale maximal würdevoll genommen.