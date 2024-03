Bayer vor Halbfinale in der Kritik Darum sind Fortuna-Fans wütend über Ticketpreise im DFB-Pokal

Fortuna steht insgesamt ein Ticketkontingent von zehn Prozent der Stadionkapazität zu. Bei einem Fassungsvermögen von 30.210 Zuschauern also ziemlich genau 3000 Karten, die auch an Düsseldorf gegangen sind. Nicht ganz überraschenderweise lag die Nachfrage nach Tickets deutlich drüber. In Düsseldorf hätten die Partie rund 20.000 Zuschauer mehr verfolgen können. Doch nun bereits zum 13. Mal in Folge muss Fortuna im Pokal auswärts ran.