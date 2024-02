Rekord-Zuschauerzahlen trotz Heimflaute So können die Fortuna-Fans für den Unterschied sorgen

Die Zweite Liga boomt im ganzen Land, und so ist es nicht verwunderlich, dass am vergangenen Spieltag erstmals mehr Zuschauer in den Stadien des Unterhauses als in denen der Bundesliga waren. Auch wenn die dortigen Zuschauermagneten Dortmund und Bayern auswärts spielten und in der Zweiten Liga jeweils Partien in den Stadien mit den höchsten Kapazitäten stattfanden, ist dieser Wert beachtlich.