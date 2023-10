Während des Freitagspiels Diese Braunschweiger Aktion macht Fortuna-Fans wütend

Jetzt jedoch hat das Verhältnis zwischen rot-weißen und blau-gelben Fans einen tiefen Riss bekommen, und der geht auf das Konto der Niedersachsen. Am Freitagabend während des Zweitligas-Gastspiels der Fortuna an der Hamburger Straße, das die Düsseldorfer ungefährdet 4:1 gewannen, präsentierten die Eintracht-Anhänger vor ihrem Block eine große Fortuna-Fahne, die sie in der vergangenen Saison in der Stockumer Arena gestohlen hatten.