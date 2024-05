Nach Bekanntwerden von Krebserkrankung Fortuna-Fans schicken emotionale Botschaft an Ex-Torwart Georg Koch

Koch war in Düsseldorf eine absolute Vereinslegende; von 1991 bis 1997 hatte er das Fortuna-Tor gehütet und war der sichere Rückhalt des Klubs in sportlichen Zeiten, die einer Achterbahn glichen. Mancher Beobachter sah in dem heute 52-Jährigen zu seinen besten Zeiten, als er 1996 nahezu allein verantwortlich war für den sensationellen Klassenerhalt des damaligen Bundesliga-Aufsteigers, einen der besten deutschen Keeper überhaupt. 118 Mal stand er für Fortuna in Pflichtspielen auf dem Platz, 56 Mal davon in der Bundesliga.