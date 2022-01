Nach abgesagtem Trainingslager : Fans halten Fortunas Flagge in Marbella hoch

Fortuna-Fan Verena Conigliello. Foto: RP/privat

Düsseldorf/Marbella Eigentlich sollte Fortuna vom 3. bis 10. Januar ins Trainingslager nach Marbella reisen. Doch der Zweitligist sagte die Reise wegen der hohen Inzidenz in Spanien kurzfristig ab. Einige Fans flogen dennoch – und halten nun vor Ort die Düsseldorfer Flagge hoch.

Verena Conigliello wartete lange mit der Buchung. Erst am 29. Dezember entschied sich der glühende Fortuna-Fan schließlich dazu, die Reise nach Marbella zu buchen. Ohne Möglichkeit auf Stornierung. Was sollte so kurz vor dem geplanten Trainingslagerstart in fünf Tagen schon schiefgehen?

Am Neujahrstag sagte der Zweitligist den geplanten einwöchigen Aufenthalt an der spanischen Südküste ab. Der Verein folgte damit den Empfehlungen aller relevanten, medizinischen Entscheidungsstellen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens von einem Trainingslager in Spanien abrieten.

Was blieb, war ziemlich viel Frust. Denn zwei Tage vor der Reise konnte kaum ein Fan noch völlig kostenlos stornieren. Conigliello, die ihre Reise absichtlich erst kurz vor knapp gebucht hatte, um diesem Risiko zu entgehen, wäre so vollständig auf den Kosten sitzengeblieben.

Also machte sie aus ihrer Not kurzerhand eine Tugend. Und entschied sich dazu, auch ohne Fortuna nach Marbella zu fliegen. „Ich hätte mir von den Verantwortlichen gewünscht, dass früher Klarheit geherrscht hätte“, sagt sie. „Aber was soll ich jammern? Das Wetter hier ist toll, das Essen lecker. Ich mache jetzt einfach das Beste aus der Zeit.“

Heißt konkret: weniger Trainingsplatz, mehr Strand. Es gibt sicher schlechtere Alternativprogramme. Lobend erwähnen möchte Conigliello die Fanbeauftragten der Fortuna. „Die haben nach der Absage alle Anhänger, von denen sie wussten, dass sie mit der Mannschaft nach Marbella reisen wollten, direkt angerufen und nach Lösungen gesucht. Das war wirklich großer Sport.“

Jenen erhofft sie sich auch alsbald wieder von den Profis auf dem Platz. Auch, wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde nun im verregneten Düsseldorf und eben nicht im sonnigen Spanien stattfindet. Conigliello hält derweil die Düsseldorfer Flagge in Marbella hoch.

Anstatt Fortuna trainiert nun neben dem FC Brügge auch ein deutscher Verein auf dem Trainingsplatz am Rande der Großstadt: die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Als Fortuna-Fan wird man schließlich in allen Lebensbereichen mental an die Grenzen des Aushaltbaren geführt.