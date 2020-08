Noch keine Infos zum Ticketverkauf : Fortunas Fans müssen weiter warten

Düsseldorf Jetzt ist klar, dass die Düsseldorfer ihre Saison beim Hamburger SV starten werden. Das erste Heimspiel ist gegen Würzburg – womöglich mit Zuschauern. Fortuna will Details zur Ticketvergabe in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Der Spielplan ist veröffentlicht. Normal ist es ein Feiertag für viele Anhänger. Sie holen den Stift raus, markieren Termine im Kalender, an denen keinesfalls eine andere Veranstaltung dazwischenkommen kann und planen die ersten Auswärtsfahrten. Doch in diesem Jahr ist natürlich auch bei diesem Szenario wieder alles anders. Durch die Corona-Pandemie ist immer noch nicht klar, ob oder wie viele Zuschauer zu Bundesligaspielen zugelassen werden können.

Fortuna schrieb am Freitag nach der Veröffentlichung des Zweitliga-Spielplans in einer Mitteilung: „Ob und in welcher Zahl Zuschauer zu den Spielen zugelassen werden, entscheidet die Politik im Austausch mit der DFL in den kommenden Wochen. Die 36 Vereine der Deutschen Fußball-Liga haben sich zuletzt auf ein einheitliches Konzept zur möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Stadien geeinigt.“