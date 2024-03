EM und originelle Spendenaktion So kämpfen Tzolis und die Fortuna-Fans um ihre großen Träume

Die Leistungen des Linksaußens sind freilich mehr als nur okay. In vier der jüngsten fünf Ligaspiele hat der Grieche getroffen, dabei zwei Doppelpacks geschnürt und zehn Scorerpunkte verbucht. „Es ist irgendwie mein Moment gerade“, sagt er dazu. „Auch die Torchancen kommen einfach auf mich zu. Mein Tor in Osnabrück zum Beispiel kam so aus dem Nichts, ich war einfach da und hatte wieder so einen Moment, in dem ich scoren konnte. Aber dafür bin ich ja da, um Tore zu machen und meinen Teamkameraden aufzulegen. Und das klappt gerade.“