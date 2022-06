Mehr Spieler als Unterstützer : Fans hatten keine Lust auf Bad Leonfelden

Fortunas Fans in Bad Leonfelden zusammen mit dem gesamten Tross des Zweitligisten. Foto: Christof Wolff

Bad Leonfelden Zwar konnte sich Fortuna auch in diesem Trainingslager auf die Unterstützung einiger Fans verlassen. Der Zuspruch war aber bei Weitem nicht so hoch wie in den vergangenen Jahren in Maria Alm. Ein Foto sprach dabei Bände. Was Trainer Daniel Thioune dazu sagt.

Es war schon ein ziemlich trauriges Bild, das sich am Sonntagvormittag auf dem Trainingsplatz in Bad Leonfelden zeigte. Die gesamte Delegation von Fortuna Düsseldorf machte ein Foto mit den eigenen Fans. Das Problem: Kaum Fans waren vor Ort. Lediglich zwölf Anhänger (inklusive des Fanbeauftragten) hatten sich mit aufs Bild geschlichen. Fortunas Profis waren also deutlich in der Überzahl.

„Ich will das gar nicht bewerten. Ich habe mich gefreut über die, die da waren. Sie haben uns toll unterstützt. Ich freue mich, wenn Fans da sind – gar nicht gemessen an der Anzahl“, sagt Daniel Thioune auf Nachfrage unserer Redaktion. Fest steht aber: In den vergangenen Jahren in den Trainingslagern in Maria Alm war deutlich mehr los. Thioune: „Ich kann nicht beurteilen, wie es in der Vergangenheit war. In den vergangenen zwei Jahren hat sich aufgrund der Pandemie sehr viel verändert. Da wählt man wahrscheinlich erst einmal andere Urlaubsziele.“

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass bei den Testspielen gegen MFK Ruzomberok (3:1) und Olympiakos Piräus (1:2) mehr als elf Fans zugegen waren. Dennoch blieb die Anzahl überschaubar. Ein Fan erklärte bereits, dass er sich eine weitere Woche in Bad Leonfelden und Umgebung im kommenden Jahr nicht mehr vorstellen könne. Nach zwei Aufenthalten habe er mittlerweile alles gesehen.