Zwischenfall bei Anreise Darum waren viele HSV-Fans nicht in Düsseldorf dabei

Düsseldorf · Etwa 370 Fans des HSV sind in einem Polizeieinsatz in einem Zug in der Nähe von Bremen verwickelt gewesen. Die Maßnahmen dauerten so lange, dass viele Anhänger auf die Reise zum Topspiel nach Düsseldorf verzichteten. Die Bahn traf erst gegen 14 Uhr im Rheinland ein. Was passiert sein soll.

06.10.2024 , 21:09 Uhr

(gic, pn, dpa)