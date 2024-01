Gedenkfeier für Hertha-Präsident Bernstein Mit diesem Auftritt haben die Fortuna-Fans in Berlin beeindruckt

„Ein anderer Fußball ist möglich, in Gedenken an Kay Bernstein“ – diese Botschaft steht auf einem Banner, das die Düsseldorfer Ultras präsentieren. Bernstein hat für die Hoffnung gestanden, den Fußball wieder den Fans näherzubringen, in Zeiten, in denen, besonders auch beim Hauptstadtklub, Investoren immer mehr an Einfluss erlangen.