Mein Weihnachtswunsch, Teil 2 „Diese eine Liebe, die uns alle gleich macht“

Mein Weihnachtswunsch an die Fortuna ist, dass das Herzblut jedes einzelnen Fans, was die Vielfältigkeit und Handschrift unseres Vereins so besonders macht, immer so weitergegeben wird. Die Fans machen Fortuna zu dem, was sie ist, und die Mannschaft macht die Fans zu dem, was sie bereit sind zu geben. Wir tragen alle dieselben Farben im Herzen, sehen alle unterschiedlich aus, aber wir haben diese eine Liebe, die uns alle gleich macht.