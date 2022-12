Mein Weihnachtswunsch, Teil 1 „Eine Fortuna, die mehr Düsseldorf in sich trägt“

Will man aktuell eine kleine Liste für Weihnachtswünsche an die Fortuna zusammenstellen, so lohnt sich zu Beginn zunächst ein Blick mindestens in die jüngere Vergangenheit des Klubs. Es war niemand Geringerer als Fortunas Stadion-DJ Opa, der weiland anmerkte, dass 1979 außer ihm selber ganz Düsseldorf in Basel gewesen sein musste. Wir erinnern uns, die Fortuna unterlag damals nach aufopferndem Kampf dem scheinbar übermächtigen FC Barcelona erst in der Verlängerung unglücklich mit 3:4 Toren.