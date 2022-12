Mein Weihnachtswunsch, Teil 3 „Eine erfolgreiche Fortuna ohne Investor und Ausgliederung“

Spätestens in der darauffolgenden Saison wären wir in nahezu jedem Spiel der David, der einen schier aussichtslosen Kampf gegen Goliath austragen müsste. Früher oder später würde sich wieder die hässliche Negativspirale entwickeln, die zur Folge hätte, dass die Fanszene unzufrieden ist, der Trainer in Frage gestellt wird (was früher oder später wahrscheinlich auch zur Freistellung führen würde) und die Stimmung rund um den Verein komplett negativ wäre.