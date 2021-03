Fankolumne mit Friedrich Schacht : Fortuna ist nicht 08/15 – und das muss so bleiben

Friedrich Schacht mit Zweitliga-Meisterschale. Foto: Schacht

Meinung Düsseldorf Wir wollen Sie 2021 (noch) mehr zu Wort kommen lassen! Was brennt Ihnen unter den Nägeln? Was wollten Sie immer schon mal ansprechen? Was nervt? Was finden Sie toll? Es folgt Friedrich Schacht in unserer Fankolumne, bestens bekannt unter anderem als Mit-Organisator der Fanfahrten zu Ipswich Town.

Von Friedrich Schacht

Verbesserungspotentiale gibt es ja immer und überall, auch bei unserer Fortuna. Doch meinem Text hier möchte ich gerne vorne an stellen, dass wir uns doch in einer gar nicht so schlechten Gesamt-Situation befinden. In einem eingetragenen Verein, der von seinen Mitgliedern und Fans lebt, ist es sicherlich sehr viel einfacher sich einzubringen, einen gewissen Einfluss zu nehmen und damit meine ich nicht nur unser aktives und passives Wahlrecht für diverse Vereinsgremien.

Jeder von uns allen hat die Chance, sich zu bewerben, und es haben ja auch immer wieder Leute aus der Fanszene geschafft sich bei solchen Wahlen durchzusetzen wie z.B. mein guter Freund Mauri im Wahlausschuss oder jüngst Tim (Greiner-Mai) bei den Wahlen zum Aufsichtsrat. Auch durch das Stellen sinnvoller Anträge, wie schon einige Male z.B. durch meinen Freund Hajo (Kendelbacher), kommen wir dabei weiter.

Auch ich selbst habe schon erfahren, was unserem Verein in dieser Hinsicht alles möglich ist. Kurz zu mir: Seit 2004 bin ich in die Fahrten nach England involviert, die mein bester Freund Ulli Münsterberg erfunden hat. Ich unterstütze Heidi und ihn bei der Organisation. Und hier bin ich schon bei meinem ersten Punkt, dass es mit der Fannähe doch recht gut läuft: Fortuna hat uns dabei immer bestens unterstützt und pro-aktiv begleitet.



Wenn man möchte, dann kann man auch was in unserem Verein bewegen, und ich möchte bezweifeln, dass so etwas in vielen, der höherklassigen „Vereinsunternehmen“ von heute möglich ist.

Im Sommer 2016 erhielt ich eines Tages einen Anruf von Tom (Koster), den ich bis dahin nur flüchtig kannte, bei dem er mich fragte, ob ich Interesse hätte, mich in der AG Fortuna Geschichte ehrenamtlich zu engagieren. Über das Forum hatte er über die Jahre mitbekommen, dass Geschichte und insbesondere die Vereinsgeschichte der Fortuna besondere Steckenpferde von mir sind. Seit damals bin ich jetzt in diesem tollen Team dabei, und es ist für mich mittlerweile schon mehr als ein Hobby geworden. Meine Arbeitszeit in meinem Hauptjob habe ich bereits vor einigen Jahren auf vier Tage (und 32 Stunden) reduziert, um einmal in der Woche in unserem Archiv in der Arena zu arbeiten.

Auch wenn die Pandemie uns leider seit einem Jahr sehr einschränkt, konnten wir unser bisher wichtigstes Projekt, die Jubiläumsschrift im letzten Dezember, erfolgreich abschließen. Wir sind in der AG rund zehn Ehrenamtler mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben versucht, die Fortuna-Historie in ihrem geschichtlichen Umfeld darzustellen, also nicht nur „eine Lupe auf den Verein zu richten“.

Auch haben wir erst einmal alles bisher Geschriebene erst einmal auf den Prüfstand gestellt und konnten durch intensives Studium der vorhandenen Quellen einige neue Erkenntnisse einbringen, z.B. was die Vorgängervereine, die frühen Fusionen oder die Namensgebung sowie die Verortung der alten Sportplätze des Vereins betrifft. Als Fan die Möglichkeit zu haben, irgendwann in einer offiziellen Vereinspublikation über den Gewinn der Deutschen Meisterschaft zu schreiben – da wurde für mich schon ein kleiner Traum war.

Eine besondere Herausforderung war für uns das Thema „Fortuna im Nationalsozialismus“, das wir in einem eigenen umfassenden Kapitel behandelt haben und wo wir die Unterstützung namhafter Historiker und Historikerinnen erhielten wie z.B. Wolfram Pyta, Markwart Herzog, Sönke Neitzel oder aus dem Düsseldorfer Umfeld Barbara Suchy und Bastian Fleermann von der Mahn- und Gedenkstätte. Solch ein Beitrag war im Fan-Umfeld schon lange gewünscht. Eine Auseinandersetzung mit dieser dunklen Vergangenheit unseres Landes bleibt gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, und das Verhalten der Fortuna-Funktionäre und Spieler war nach unseren Erkenntnissen teilweise beispielgebend.

Was mir bei Fortuna sehr gut gefällt und was meines Erachtens nach unbedingt weiterverfolgt werden sollte, ist die Einbeziehung aller ehrenamtlichen Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen, das tolle soziale Engagement durch die Abteilung von Paul Jäger. Auch hoffe ich, dass wir nach Corona auch mal wieder eine Gedenkfahrt, wie etwa nach Auschwitz und Terezin organisieren können.

Fortuna kommt ihrer politischen und sozialen Verantwortung durchaus nach, und darauf können wir alle wirklich stolz sein. Mein Wunsch ist es, und wenn ich „das Sagen hätte“ würde ich es durchsetzen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ein Vereinsmuseum oder eine Ausstellung, wie es ein Kandidat zur jüngsten Aufsichtsratswahl forderte, war zum 125-jährigen längst geplant, fiel aber aus bekannten Gründen aus. Mein Wunsch ist, dass der Verein hier neu ansetzt und wir auch in Zukunft geeignete Räumlichkeiten für unsere großartigen Vereinsarchivalien zur Verfügung haben werden.