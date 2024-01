„Havelpralinen“ als Gastgeber Diese Überraschung erwartet die Fortuna-Fans in Berlin

Am 21. Januar können es die Havelpralinen aber endlich wieder, denn dann gastiert ihre Fortuna bei „Feindbild“ Hertha, und die Fans in der Diaspora freuen sich diebisch darauf. Daher war es für sie auch ganz klar, dass sie die Anhänger aus dem Fortuna-Kernland gebührend empfangen wollen. Das taten sie auch schon in der Vergangenheit mit großem Erfolg – 2019 etwa, als die Havelpralinen zu einer Bootstour anlässlich des Düsseldorfer Gastspiels in Berlin einluden und das angemietete Schiff mit 330 Gästen fast aus den Nähten platzte.