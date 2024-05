Gleich in doppelter Hinsicht Fanfreundschaft mit Ipswich erlebt bei Fortuna einen neuen Höhepunkt

Rund 160 „Tractor Boys“, wie sich die Fans des englischen Klubs Ipswich Town nennen, kommen am Sonntag in die Arena. Sozusagen auf Gegenbesuch, denn im Januar war zum wiederholten Mal eine große Abordnung Fortuna-Anhänger mit den Organisatoren Ulli Münsterberg und Friedrich Schacht an der Spitze zu Gast im Stadion an der Portman Road. So wie die beiden Klubs es seit langer Zeit pflegen – eine Fanfreundschaft, wie sie im Buche steht.