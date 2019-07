Fanfreundschaft mit Ipswich : Fortuna Blues Ltd - echte Freunde fahren zusammen

Meppen Seit 2006 organisiert der Hildener Ulli Münsterberg Fahrten von Fortuna-Fans zu Spielen von Ipswich Town in England. Beim Turnier in Meppen lebte die Fanfreundschaft im besonderen Rahmen auf.

„Das ist selbst für uns ein Novum“, berichtet Ulli Münsterberg, der gemeinsam mit Friedrich Schacht seit 13 Jahren Reisen nach Ipswich organisiert, um die tiefe Fanfreundschaft zu pflegen. „Wir haben uns ja oft in unseren jeweilige Stadien getroffen, uns gegenseitig eingeladen und bewirtet. Aber dass englische und deutsche Fans gemeinsam mit einem Bus zu einem Spiel ihrer Klubs fahren, dürfte es noch nie gegeben haben.“ Das Turnier in Meppen bot nun die ideale Gelegenheit dazu. Münsterberg setzte die Idee in die gemeinsame Facebook-Gruppe „Fortuna Blues Limited“, und fortan war das Ganze ein Selbstläufer.

Von der Resonanz war jedoch selbst der organisationserprobte Münsterberg überrascht. „Wir hatten mit 30 Interessenten gerechnet“, berichtet der Hildener. „Plötzlich waren es mehr als doppelt so viele.“ Und das, obwohl Ipswich gerade in die dritte englische Liga abgestiegen ist. „Aber eine Liga ist für uns nie eine Grenze“, sagt Münsterberg, „damit kennen wir bei Fortuna uns doch aus.“ So kamen die 30 Briten nach Düsseldorf, machten sich dort eine nette Zeit, trafen sich dann am Samstag um 8.30 Uhr mit den Fortunen zum Frühstück in der Bar95 am Flinger Broich – und eine Stunde später setzte sich der Tross gemeinsam in den Bus Richtung Emsland. „Dass alles so reibungslos funktionierte, lag allerdings auch an der tollen Unterstützung von Fortunas Fanbetreuung und der Bar95“, betont Münsterberg.