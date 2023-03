Volle Arena gegen Hamburg Fan würde Niere verkaufen – für zwei Fortuna-Tickets

Am Freitagabend ist die Hütte voll – und zwar so richtig. Sämtliche Karten für Fortunas Heimspiel gegen den Hamburger SV sind seit vergangenem Wochenende vergriffen; die Partie ist somit restlos ausverkauft. Und so werden exakt 51.200 Zuschauer in der Stockumer Arena zugegen sein, wenn die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune im Duell mit dem Tabellennachbarn den womöglich letzten Versuch unternimmt, noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Denn mit einem Sieg würden sich die Düsseldorfer bis auf vier Punkte an die Hanseaten und den Relegationsplatz drei heranschieben.