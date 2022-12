Wegen Szene beim DFB-Spiel gegen Spanien Wie ein Fortuna-Fan bei der WM zum Internetstar wurde

Er hatte auf der Tribüne alles im Blick – und mit seiner Kamera in der Hand hielt er die drohende Niederlage von Deutschland im zweiten Vorrundenspiel bei der WM in Katar gegen Spanien fest. Alleine schon das eine köstliche Szene, wie konzentriert Andreas Hintz im DFB-Trikot dort steht und alles akribisch fotografiert – beim Stand von 0:1. Finden auch viele Nutzer im Netz so und haben ihm Memes gewidmet. Zu sehen ist also Hintz unterlegt mit witzigen Kommentaren – oder eben was einige darunter verstehen.