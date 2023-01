Starkes Debüt von Thomas Pledl



Thomas Pledl hat schwierige Zeiten hinter sich. Nach seinem Kreuzbandriss im März 2021 hatte es der Außenspieler nie mehr so richtig in die Stammformation der Fortuna geschafft, und als sein - während der Verletzung um ein Jahr verlängerter - Vertrag in Düsseldorf im Juli 2022 auslief, fand der gebürtige Bayer zunächst keinen neuen Verein. Ein gutes halbes Jahr später hat sich nun für Pledl alles zum Besseren gewendet. Während der Winterpause unterschrieb er einen Vertrag beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim und feierte nun am Montagabend sein Debüt bei den Blau-Schwarzen. Und was für eins: Beim 3:1-Sieg der "Waldhof-Buben" beim MSV Duisburg stand Pledl nicht nur in der Startelf, sondern er bereitete zudem in der 24. Minute den Führungstreffer von Dominik Martinovic vor und erzielte in der 55. Minute das Tor zum Endstand höchstpersönlich. Seine Ex-Kollegen werden den weiteren Weg des 28-Jährigen nach diesem Auftakt mit großem Interesse weiterverfolgen.