Fortunas Fankolumne : Es wäre fahrlässig, nicht über den Trainer zu diskutieren

Fortuna-Fan Dieter Botsch. Foto: privat

Meinung Düsseldorf

Seit den Zeiten von Erich Juskowiak gehe ich zur Fortuna. Seitdem habe ich alles mitgemacht, den ersten Aufstieg in die Bundesliga auf dem Spielfeld „Bieberer Berg“ gefeiert, Pokalsiege und -niederlagen sowie den Abstieg in die Niederungen der vierten Liga erlebt.

Doch so enttäuscht, wie in dieser Saison, war ich wohl selten. Da wirkt vieles nach. Da wäre der so leicht zu vermeidende Abstieg aus der Bundesliga. Und da wären die Erlebnisse von Saarbrücken, Essen, Würzburg und der wohl jetzt zu konstatierende Nicht-Aufstieg.

Doch was heißt „enttäuscht“? In des Wortes Bedeutung ist es eine „Befreiung“. Ent-täuscht zu sein, heißt sich nicht mehr zu täuschen. Ich habe mich schlichtweg getäuscht, habe zu Beginn der Saison, als es um das Saisonziel ging sehnsüchtig – wie viele Fans – auf das eine Wort „Aufstieg“ gewartet, bis es dann endlich fiel.

Der Aufstieg wäre schön gewesen, doch war die Erwartung auch realistisch? Ja, es gab Vereine, die den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Dennoch gibt es mehr Vereine, die nach einem Abstieg noch heute vom Wiederaufstieg weit entfernt sind.

Wenn ich bei Fortuna das Sagen hätte, würde ich nicht sagen, dass es keine Trainer-Diskussion gibt. Denn, dass es die nicht gibt, ist nicht glaubwürdig. Und wenn es sie tatsächlich nicht geben würde, wäre das fahrlässig.

Wenn ich bei Fortuna das Sagen hätte, würde jetzt mit der Vorbereitung auf die nächste Zweitliga-Saison begonnen werden – mit allen Konsequenzen. Denn der Kenntnisstand heute reicht aus, um Entscheidungen zu treffen. Dafür muss nicht bis zum Saisonende gewartet werden. Es gilt die Trainerfrage zu beantworten. Es gilt das Gerüst für die Mannschaft 2021/2022 zusammen zu stellen, sich einspielen zu lassen, ohne die Leihspieler, die Fortuna nicht halten kann oder halten will.

Zu guter Letzt noch ein Wort an die Fans: Freut Euch mit mir auf die nächste Saison, in der wir wieder in der Arena sein werden. Freut Euch auf die nächste Dauerkarte. Freut Euch darauf, die Mannschaft anfeuern zu dürfen, die Emotionen, die Meinungsverschiedenheiten, das Halbzeitbier und die Bratwurst! In diesem Sinne und immer wieder: 95 olé!

