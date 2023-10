Fan nach dem Spiel zusammengebrochen Zweiter Notfall macht Fortuna-Abend noch tragischer

Fußball ist an diesem Freitagabend im Endeffekt gänzlich zur Nebensache geworden. Kostenpflichtiger Inhalt So sehr sich Fortunas Trainer Daniel Thioune auch über die Vorstellung seiner Mannschaft beim enttäuschenden 1:1 gegen den VfL Osnabrück ärgerte und so frustriert die meisten Fans den Heimweg antraten – zwei schlimme Unglücksfälle in und an der Arena überschatteten das sportliche Geschehen letztlich total.