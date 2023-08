Autistischer Junge soll attackiert worden sein Beschämender Vorfall bei Fortuna-Spiel in Elversberg

Elversberg/Düsseldorf · Sportlich wird dieses Spiel noch länger positiv in Erinnerung bleiben – beim ersten Auftritt in Elversberg seit 1999 hat Fortuna eine 5:0-Gala hingelegt. Doch offenbar hat ein vermeintlicher Fan der Düsseldorfer sich mit seinem Verhalten bis auf die Knochen blamiert. Was passiert sein soll.

29.08.2023, 07:02 Uhr

Jason (li.) und Mirco von Juterczenka. Foto: Sabrina Nagel

Seine Geschichte kennt so ziemlich jeder Fußball-Anhänger. Ein Vater macht sich mit seinem autistischen Sohn auf eine Reise. Diese Reise hat einen Anfang gehabt, wird aber vermutlich nie ein Ende haben. Weil Dinge in der Welt von Jason von Juterczenka niemals enden dürfen. In seiner Welt ist alles streng geordnet und hat einen festen Platz. Als er vier war, haben die Ärzte Autismus bei ihm diagnostiziert, Asperger-Syndrom, eine genetisch bedingte Entwicklungsstörung.