Vor der Entscheidung gegen Bochum Diesen Appell hat Fortuna zum Relegations-Endspiel an die Fans

Natürlich ist die Hütte voll. 51.500 Zuschauer werden am Montagabend in der Arena zum Rückspiel der Relegation erwartet. Dass es nicht noch ein paar hundert mehr geworden sind, hat ausschließlich Sicherheitsgründe. Bereits kurz nach dem Verkaufsstart war schon alles verteilt, die Nachfrage gigantisch. Naturgemäß ist an so einem Abend nicht nur der harte Kern von Fortuna-Fans in den Blöcken versammelt, sondern auch viele aus dem Bereich des Event-Publikums, die nun beim Saison-Höhepunkt ihre Lust am Verein wiederentdeckt haben.