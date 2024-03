Warteraum-Probleme und wenige Tickets Das sagt Fortuna zum Fan-Ärger über Pokal-Vorverkauf

Düsseldorf · Nach Ostern steht für die Düsseldorfer ein großes Spiel an: das DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen. Das Gästekontingent war am Dienstag daher innerhalb weniger Minuten vergriffen. Wie viele Tickets überhaupt in den Mitgliedervorverkauf gegangen sind und wie der Klub auf Fan-Kritik reagiert.

13.03.2024 , 18:47 Uhr

