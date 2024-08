U17-Spieler Newton Opoku-Mensah Angehörige starten Spendenkampagne – „enorme Belastung“

Der Verein ist in Schockstarre. Die Verantwortlichen und Fans von Fortuna trauern um Newton Opoku-Mensah. Der Düsseldorfer U17-Spieler ist am Dienstagabend in einem See in Duisburg verunglückt, später verstarb er an den Folgen im Krankenhaus. Nur wenige Tage nach dem tragischen Vorfall treten die Angehörigen des Verstorbenen nun an die Öffentlichkeit und bitten dringend um Hilfe.