Fragezeichen in der Startelf Wie Fortuna-Trainer Thioune über die Situation im Mittelfeld denkt

Wem es gut geht, der ist auch gut gelaunt. Dieser Satz lässt sich ebenfalls auf die Fortuna adaptieren. Denn die Düsseldorfer können sich rein sportlich nach vier Spielen in der Zweiten Liga nicht beklagen. Schließlich kommen die Rheinländer aus der Länderspielpause als Tabellenführer. Der Platz an der Sonne ist besonders, aber er hat keine Auswirkungen auf die Vorbereitungen der Rot-Weißen auf ihr Spiel am Sonntag bei Hertha BSC (13.30 Uhr).