Drittes Remis in Folge : Fortuna verspielt erneut Führung in der Schlussphase

Karlsruhe Fortuna Düsseldorf hat erneut einen Vorsprung aus der Hand gegeben. Im Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC verspielte die Elf von Trainer Daniel Thioune einen 2:0-Vorsprung und musste schlussendlich mit einem Unentschieden leben.

Der April macht ja bekanntlich, was er will. Und so herrschten am Sonntag in Karlsruhe recht eisige Temperaturen. Als es dann in der ersten Hälfte auch noch begann zu schneien, zeigte der wechselhafte April dann sein volles Spektrum. Immerhin kann man sich in diesen Tagen auf die Düsseldorfer Fortuna verlassen – sehr konstant versäumt es das Team, sich für seine sehr guten Leistungen mit der maximalen Punkteausbeute zu belohnen.

Die 17.907 Zuschauer ließen sich von den Witterungsbedingungen nicht unterkriegen. Endlich wieder fast volles Haus. Und natürlich war vor allem die Auswärtskurve voll gefüllt. Die Düsseldorfer Fans erlebten in Baden ein wahres Wechselbad der Gefühle. Doch angesichts der vergangenen zum Teil sehr trostlosen Monate ist der Ist-Zustand trotzdem mehr als annehmbar.

Eine kleine Schrecksekunde mussten die Düsseldorfer verleben, als KSC-Stürmer Philipp Hofmann nach neun Minuten knapp am Tor vorbeischoss. Anschließend übernahm Fortuna aber komplett das Kommando. Angreifer Daniel Ginczek hätte bereits in der ersten Hälfte einen lupenreinen Hattrick erzielen können. Seine ersten beiden Gelegenheiten (12./30.) ließ der 30-Jährige aber recht fahrlässig liegen.

Bekanntlich sind aber ja aller guten Dinge drei. Und so stand es nach 31. Minuten dann doch 1:0 für Fortuna. Khaled Narey behielt bei einem Düsseldorfer Konter die Ruhe und bediente Rouwen Hennings links im Sechzehner. Der ehemalige Karlsruher brachte den Ball scharf vor das Tor auf Ginczek, der nur noch den Fuß hinhalten und die Kugel über die Linie bugsieren musste.

Fortuna drückte weiter aufs Gaspedal. Und belohnte sich nur sechs Minuten nach der Führung mit einem weiteren Treffer. Und wieder war es Narey, der federführend seine Füße im Spiel hatte. Der Flügelspieler flankte flach in die Mitte auf Hennings, der die Hereingabe stark mit dem ersten Kontakt vorbei an Gersbeck in die linke Ecke lenkt: 2:0 für Düsseldorf. Damit ging es auch in die Pause. Sicher eine der überlegensten Hälften, die Fortuna in dieser Saison bislang absolvierte. Die zweite Halbzeit hielt dann mehr Spannung bereit. Was allerdings auch initiativ von den Düsseldorfern ausging. Innenverteidiger Jordy de Wijs vertändelte den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum und foulte dann zu allem Überfluss auch noch wenige Augenblicke später einen Karlsruher Akteur in eben jenem. Elfmeter für den KSC – Marvin Wanitzek verwandelte sicher zum Anschluss (66.).

Und so bescherte Fortuna sich erneut eine richtig heiße Schlussphase. Der KSC drückte, drängte und schlug in der 83. Minute in Person von Hofmann eiskalt zu. Der Stürmer hielt aus gut 18 Metern einfach mal drauf. Der Schuss schlug im linken Winkel ein. Und so verspielte Fortuna zum dritten Mal in Folge eine Führung. In der derzeitigen Situation sicherlich alles andere als hilfreich.

Am kommenden Freitag gastiert der formstarke Aufsteiger aus Rostock in der Düsseldorfer Arena. Dort will die Elf von Daniel Thioune dann auch mal wieder als Sieger den Platz verlassen. Die Mittel sind selbstredend da. Es mangelt nun nur noch etwas an Konzentration und Ausdauer. Insgesamt ein Thema ist die individuelle Klasse im Kader. In den kommenden Wochen ist also die Hauptaufgabe von Sportvorstand Klaus Allofs, ein paar Anpassungen eng an den Vorstellungen des Trainers vorzunehmen.

Bereits im Winter wurde die Qualität deutlich angehoben – unter anderem mit der Leihe von de Wijs. Der Niederländer ist ein echter Unterschiedsspieler in der Defensive. Hinter den Kulissen laufen bereits mehr als engagierte Gespräche über seine Zukunft. Der Innenverteidiger könnte sich generell schon einen Verbleib vorstellen, sondiert naturgemäß aber noch den Markt – man wird sehen, wie weit Fortuna bereit ist, sich zu strecken, um ihn auch finanziell zu überzeugen. Dem Vernehmen nach soll man nicht so weit auseinanderliegen. Es bleibt spannend in Düsseldorf. So und so.

Karlsruhe: Gersbeck - van Rhijn (70. Thiede), Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt (80. Jakob) - Gondorf, Wanitzek - Batmaz (46. Goller), Lorenz (46. Schleusener) - Hofmann. - Trainer: Eichner

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, de Wijs, Hartherz - Bodzek (87. Peterson), Prib - Narey (90.+1 Klarer), Appelkamp (87. Tanaka) - Hennings, Ginczek (74. Iyoha). - Trainer: Thioune

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Olpe)

Tore: 0:1 Ginczek (31.), 0:2 Hennings (38.), 1:2 Wanitzek (65., Foulelfmeter), 2:2 Hofmann (83.)

Zuschauer: 17.907

Beste Spieler: Gersbeck, Wanitzek - Bodzek, Hennings

Gelbe Karten: van Rhijn - Andre Hoffmann (2)

Torschüsse: 11:11

Ecken: 2:3

Ballbesitz: 45:55 %