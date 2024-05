Relegations-Drama gegen Bochum So versinkt Fortuna im bitteren Tal der Tränen

Und plötzlich ist da eben nur diese Trauer. Diese unfassbar große Trauer. Der verletzte Jamil Siebert kommt mit Krücken in den Spielertunnel, während seine Mitspieler vom Rasen herunterkommen. Tim Oberdorf, ein sonst durch und durch analytischer Mensch, steht vor ihm. Die beiden Innenverteidiger umarmen sich innig, Oberdorf kullern die Tränen übers Gesicht. Isak Johannesson geht schluchzend an den beiden vorbei. Yannik Engelhardt lässt sich in die Arme seiner Freundin fallen, es gibt in diesem Moment keine Worte für das gerade Erlebte.