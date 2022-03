Mit ganz viel Herz und Leidenschaft : Fortunas Notelf verpasst nur knapp die Sensation in Paderborn

Paderborn Fortuna lässt sich selbst vom Coronavirus nicht stoppen. Ohne 14 Profis erkämpfte sich der Düsseldorfer Rumpfkader völlig überraschend ein 1:1 beim SC Paderborn. Die Elf von Co-Trainer Jan Hoepner überzeugte vor allem durch ihren engagierten Einsatz.

Mittlerweile sollten etwaige Aktionen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ja eigentlich nicht mehr groß überraschen. Dass am Morgen des Spiels zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf am Samstag aber immer noch unklar war, ob es denn nun auch wirklich stattfindet, kommt schon einer recht großen Farce gleich.

Um circa 9.30 Uhr – also lediglich vier Stunden vor Anpfiff – herrschte dann endlich Gewissheit: Fortuna musste stark dezimiert in Ostwestfalen antreten. Und das, obwohl bei den Düsseldorfern gleich 14 Spieler und unter anderen auch Cheftrainer Daniel Thioune von einer Corona-Infektion betroffen sind - offenbar ein Profi zu wenig, um bei der DFL eine Verlegung zu erwirken. „Die DFL hat unserem Antrag auf Spielverlegung nicht stattgegeben“, teilte der Klub kurz und knapp mit.

Das Team hatte sich bereits am Vortag arg dezimiert auf den Weg nach Paderborn gemacht. Dort wurde die Rumpftruppe von Co-Trainer Jan Hoepner betreut. „Eine normale Woche war das nicht und sicher auch keine normale Vorbereitung auf ein Zweitliga-Spiel“, sagte Hoepner, der zahlreiche Leistungsträger ersetzen musste. Die Düsseldorfer bekamen Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.

Marcel Mansfeld, Daniel Bunk, Davor Lovren, Nikell Touglo, Phil Sieben, Tim Köther und Takashi Uchino wurden hochgezogen. Mit Köther und Uchino bot Hoepner auch gleich zwei Youngster von Beginn an auf. Jakub Piotrowski rückte in die Innenverteidigung, Emmanuel Iyoha gab die einzige Spitze, Shinta Appelkamp führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Jetzt könnte man schrecklich viele Einzelheiten über diese Partie niederschreiben. Das Wichtigste aber in aller Kürze: Auf die gezeigte Leistung dieser Truppe dürfte jeder Fortuna-Fan sehr stolz sein. Die Düsseldorfer versteckten sich keineswegs, spielten mutig mit und hatten in den wichtigen Momenten auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Durch einen Paderborner Treffer in der Nachspielzeit verpasste Fortuna die ganz große Sensation nur knapp.

Die Paderborner, an die das ganze Chaos unter der Woche wohl auch nicht spurlos vorbeiging, waren erst in der absoluten Schlussphase die drückend überlegene Mannschaft. Und dennoch hätte das Spiel auch ganz anders laufen können. Erst traf Felix Platte in der 24. Minute nur den Pfosten, eine Viertelstunde später scheiterte selbiger dann nach einem Foulelfmeter an Keeper Florian Kastenmeier. Zuvor hatte Piotrowski recht unnötig Ron Schallenberg gefoult.

Und dann kam es, wie es kommen musste: Khaled Narey brachte einen Eckball von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Köther die Hereingabe direkt nahm, allerdings nur das Aluminium traf. Der Ball landete dann allerdings genau vor den Füßen von Florian Hartherz, der nur noch einschießen muss. 1:0 für Fortuna – was für eine Sensation!

Sollte das nur ein kurzes Strohfeuer sein? Würde Paderborn in der zweiten Hälfte dann doch noch aufdrehen? Keineswegs. Fortuna agierte weiterhin mit ganz viel Herz und Leidenschaft. Die 5253 Zuschauer sahen zwar noch mehrere gute Gelegenheiten der Gastgeber, die der bärenstarke Kastenmeier aber zumeinst entschärfen konnte, aber auch Fortuna in Person von Narey hatte in der 74. Minute die ganz dicke Gelegenheit für die Vorentscheidung zu sorgen.

Am Ende sollte es für die Düsseldorfer aber doch nicht zum ganz großen Happy End reichen. Nach einem Freistoß in der Nachspielzeit traf Schallenberg zum 1:1-Ausgleich. Anschließend hatte Fortuna noch das Glück auf ihrer Seite: Ein Treffer von Srebeny zum 2:1 wurde zurückgenommen, weil Ademi im Zweikampf mit dem eingewechselten Mansfeld wohl Stürmerfoul begangen haben soll. Eine sehr umstrittene Entscheidung.