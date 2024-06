Verein zieht Bilanz Dieser Stadtteil verursacht ähnlich viele Treibhausgase wie Fortuna

In diesem Monat veröffentlichte Fortuna die Bilanz der Messungen und kündigte an, nun an einer zielführenden Klimaschutzstrategie arbeiten zu können. „Die Erstellung der CO2-Bilanz war eine zentrale Maßnahme in unserem Vorhaben, noch mehr Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Gleichzeitig kommen wir damit unserer Zusage nach, die Stadt beim Erreichen ihres gesamtstädtischen Ziels – Klimaneutralität bis 2035 – bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Arnd Hovemann, Fortunas Finanzvorstand und Verantwortlicher für den Bereich Nachhaltigkeit.