Nach Streaming-Chaos und Ginzcek-Fehlschuss : Fortuna verliert letzten Test im Trainingslager gegen Piräus

Wels Fortuna Düsseldorf hat nach zwei erfolgreichen Testspielen die erste Niederlage in der Vorbereitung hinnehmen müssen. Gegen den griechischen Serienmeister Olympiakos Piräus verlor die Elf von Trainer Daniel Thioune mit 2:1. Daniel Ginczek verschoss einen Elfmeter.

Das Problem: Fortuna hat für ihre Übertragungen nur die Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz, da parallel dazu auch ein griechischer Pay-TV-Sender die Partie zwischen dem Düsseldorfer Zweitligisten und dem griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus übertrug. Ein Bot schlug daraufhin an und nahm den Düsseldorfer Livestream offline. Blöd gelaufen. Fortunas Mitarbeiter handelten aber prompt und klärten die Rechtefrage. Nach knapp zehn Minuten konnten auch die Fans in Deutschland wieder mitfiebern.

Und die sahen prompt ein Tor ihrer Fortuna. Kristoffer Peterson schlenzte den Ball sehenswert in den rechten Winkel (23.) zur Führung. Gegen eine Mannschaft gespickt mit Stars wie Mathieu Valbuena, Sokratis Papastathopoulos oder Yann M’Vila durchaus eine kleine Überraschung. Die Führung hatte indes nur eine kurze Halbwertszeit. Nur sechs Minuten später traf Pape Abou Cissé nach einem Freistoß zum Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang wechselten beiden Teams erwartungsgemäß kräftig durch. Tim Corsten wurde beispielsweise nach 30 Minuten ausgewechselt und nach 63 Minuten wieder eingewechselt. Ziemlich ungewöhnlich, aber untereinander so abgesprochen. Kurz vor Corstens Einwechslung trafen die Griechen zum 2:1. Ahmed Hassan köpfte eine Hereingabe an Dennis Gorka vorbei in die Maschen (62.). Das zweite Gegentor nach einem ruhenden Ball.